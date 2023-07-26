Добрые дела в округе Николая Кузякова продолжаются

В Железнодорожном районе Пензы в округе № 14, который в городской думе представляет Николай Кузяков, кипит работа. Но не забывают там и о важности добрых дел.
На этот раз в рамках программы «Добрые дела», которую Николай Кузяков сформировал на территории своего округа и запустил в начале лета, была оказана поддержка одинокой бабушке.
Когда она обратилась за помощью к депутату и его команде, те не смогли оставить ее в трудной ситуации. Было решено отремонтировать пожилой женщине крышу, забор и ворота: они требовали капитального восстановления.
Николай Кузяков не в первый раз лично поучаствовал в ремонте. Он покрывал битумом крышу дома.
«Программа «Добрые дела» призвана решать проблемы жителей, которые нуждаются в помощи. Мы помогаем многодетным семьям, ветеранам войн и труда, пожилым и одиноким гражданам. Наша цель - сделать жизнь жителей нашего округа более комфортной и счастливой», - пояснил депутат.
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