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Общество

Пензенцам могут разрешить пользоваться школьными бассейнами

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В Госдуме рекомендовали Правительству РФ обеспечить доступность спортивных объектов в образовательных организациях для всех россиян. Проект соответствующего постановления планируется рассмотреть на пленарном заседании 25 июля.

Сейчас в стране спортом занимаются 67 миллионов человек, это чуть больше половины всех россиян. К 2030 году спортом должно заниматься 70% жителей страны - такую задачу поставил президент. По мнению парламентариев, для этого необходимо обеспечить доступность спортивной инфраструктуры и интерес к спорту у молодежи.

Предлагается использовать спортивные объекты школ, колледжей и вузов для занятий не только детей, но и их родителей, бабушек и дедушек. Они могут быть организованы в залах, бассейнах и на спортплощадках после того, как закончатся занятия по основным образовательным программам.

Для школ, институтов, университетов, специализированных учреждений обучения создают спортивные залы и их достаточно много, сказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. А в некоторых населенных пунктах школьные спортзалы вообще единственные объекты для занятия физкультурой.

«Так почему бы не открыть их для родителей школьников или для тех же детей, но проводить там занятия в профессиональных секциях, открывать клубы здоровья?» - задался вопросом депутат. Он также отметил, что при этом необходимо сохранить и безопасность учебных заведений.

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