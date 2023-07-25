Кофе навынос может навредить здоровью пензенцев

25.07.2023 | 09:22

Популярный у пензенцев кофе в картонном стакане с пластиковой крышкой, купленный навынос, может негативно сказаться на здоровье. Об этом радио Sputnik рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

По его словам, есть две причины отказаться от формата to go, или «с собой».

Прежде всего, контактировавшие с пластиковой тарой напитки могут негативно влиять на организм. Дело в том, что, согласно исследованиям, в напитках из одноразовых стаканчиков содержится огромное количество микрочастиц пластика.

«Мы до сих пор не знаем, как они действуют на человека. Но микрочастицы полимеров обнаруживаются в самых потаенных частях организма, и в культурах клеток исследователям было видно, что он (пластик. - Ред.) негативно влияет на биохимические процессы и потенциально может быть причиной разных заболеваний. Пока вредное воздействие этих микрочастиц на организм не зафиксировано, но мы не знаем, не выяснится ли что-то страшное в дальнейшем», - предупредил Сергей Малоземов.

Во-вторых, культура употребления кофе «с собой» противоречит принципам рационального питания, продолжил он.

«У многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе. Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса и перекус этот вряд ли окажется здоровым», - пояснил Сергей Малоземов.

Кроме того, кофейные напитки, которые продают навынос, зачастую содержат достаточно много калорий за счет молока и много сахара за счет сиропов, которые в них добавляют.

«Мы не замечаем этого, потому что в растворенном виде сахар поглощается гораздо проще. Нужно это контролировать, если вы не хотите, чтобы прибавлялись сантиметры на талии. И для здоровья вредно употреблять большое количество сахара», - дал совет специалист.

По его мнению, лучше всего пить кофе с минимальным количеством добавок из обычной чашки, причем после полноценного приема пищи.