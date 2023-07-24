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Общество

Определено место области в рейтинге по численности среднего класса

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Пензенская область заняла 68-е место из 85 в рейтинге российских регионов по численности среднего класса, подготовленном РИА Новости.

«В основе рейтинга лежит доходный метод, для которого определяющим фактором является уровень трудового дохода семьи, позволяющий иметь жилье, автомобиль, ездить в отпуск и копить. Доля среднего класса оценивалась на основе модельных бюджетов семей, в которых хотя бы один человек имеет работу», - объясняет издание.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск.

«При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у семьи должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Кроме того, такие семьи могут ежемесячно формировать небольшие сбережения на непредвиденный случай», - добавляет издание.

Как оказалось, в Пензенской области доля семей, относящихся к среднему классу, составила 4,6%.

Для сравнения: в регионах-лидерах - Ямало-Ненецком автономном округе и на Чукотке - эти показатели достигли 39,2% и 32,5% соответственно. В самом конце списка - Чеченская Республика (1,7%) и Ингушетия (1,4%).

В субъектах РФ, соседствующих с Пензенской областью, цифры таковы: Республика Мордовия - 3,2% (80-е ), Рязанская область - 6,4 (49-е), Самарская - 7,6 (39-е), Тамбовская - 3,5 (76-е), Саратовская - 6,1 (54-е).

В Пензенском регионе проживает 0,4% семей среднего класса от общероссийского количества.

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