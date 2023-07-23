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Общество

Зрители сериала «Тяни, Сундук!» убрались на берегах водоемов

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В воскресенье, 23 июля, в 22 городах России состоялась экологическая акция «Тяни, Сундук!», которую организовал блогер Денис Сундуков в связи с завершением одноименного сериала.

По сюжету проекта простой деревенский парень по прозвищу Сундук спасает родную деревню Антоновку от экологической катастрофы, борется с несанкционированными свалками и теми, кто мусорит у водоема.

Исполнитель главной роли Денис Сундуков обратился к зрителям через социальные сети, попросив их выйти к водоемам и провести уборку.

На призыв откликнулись экоактивисты, а также блогеры продюсерского центра Insight People в 22 городах страны: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Астрахани, Пензе, Тюмени, Пскове, Липецке, Ульяновске, Челябинске, Екатеринбурге, Череповце и др. В течение дня были приведены в порядок десятки береговых линий различных рек и озер.

«Я надеюсь, что сериал «Тяни, Сундук!» и та акция, которую мы проводим сегодня, привлекут внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды. Люди начнут заботиться о том месте, где живут!» - прокомментировал Денис Сундуков.

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