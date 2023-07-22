Погода на выходные: сильных осадков не ожидается

22.07.2023 | 08:44

По данным Пензенского гидрометцентра, в выходные дни осадков не ожидается, умеренный ветер будет западным.

Температура воздуха в дневное время составит +23…+25 градусов, в ночь на воскресенье термометр покажет +13…+15 градусов.

В субботу, 22 июля, в первой половине дня ожидается ясная погода без осадков, во второй - переменная облачность.

Воскресенье, 23 июля, прогнозируется облачным с небольшими прояснениями.

В ночь на понедельник вероятны дождь и гроза, температура воздуха будет +14…+16 градусов.