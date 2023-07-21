Погода на пятницу: после ясного неба может грянуть гроза

21.07.2023 | 07:42

По данным пензенского гидрометцентра, в пятницу, 21 июля, температура воздуха составит +22…+24 градуса. Умеренный ветер будет дуть с юго-запада.

Несмотря на ясное солнечное утро, в течение дня погода может резко измениться: жителям региона следует быть готовыми к грозе.

В частном доме во время грозы необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, выключить телевизор, радио и другие электрические приборы. Не следует растапливать печь и разговаривать по телефону, нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводам, водостокам, антеннам.

При нахождении в автомобиле рекомендуется закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

Из-за неблагоприятных погодных условий возрастает риск дорожно-транспортных происшествий и ограничений в движении транспорта, предупредили в ГУ МЧС Пензенской области.

В ночь на субботу, 22 июля, термометр покажет +13…+15 градусов. Ветер сменит направление на западное.