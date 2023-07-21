Благодаря сериалу «Тяни, Сундук!» появилась стрижка «игривый сом»

«Сельдь под шубой», «игривый сом» или «четкий ерш» - это не блюда или названия пятничных коктейлей, а новые названия стрижек в одной федеральной сети салонов красоты.
Такие необычные названия связаны с выходом нового сериала «Тяни, Сундук!».
Он про парня из провинции по кличке Сундук, который хочет убрать гору мусора в своей деревне и для привлечения внимания организует чемпионат по рыбалке. Это в итоге приводит к конфликту с организатором свалки.
Сериал уже сейчас можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier: premier.one/show/tyani-sunduk.
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