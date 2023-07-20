Стало известно, пускают ли родных к раненым пензенским бойцам

20.07.2023 | 21:11

В четверг, 20 июля, военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков рассказал на брифинге, допускают ли родственников к бойцам, раненным в ходе спецоперации.

Военком напомнил, что, если военнослужащий получает ранение или травмы различной степени тяжести, он проходит лечение в госпитале, ближайшем к части.

Потом предусматривается реабилитация военнослужащего в учреждениях Министерства обороны РФ, в процессе которой анализируется состояние пациента, восстанавливается его здоровье, насколько это возможно.

«Во все медицинские учреждения родственники допускаются, если, конечно, не тяжелое ранение, когда пациента невозможно навестить.

А во всех остальных случаях родственникам никто не запрещает прийти и находиться со своим близким - по всей территории Российской Федерации», - констатировал Андрей Сурков.