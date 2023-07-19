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Общество

На площадке перед планетарием готовятся устанавливать фонтан

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Первый этап капитального ремонта парка им. Белинского (на участке от входа со стороны ул. Карла Маркса до планетария) идет полным ходом. Уже выполнен монтаж подземных коммуникаций, и на следующей неделе начнут устанавливать чашу фонтана. Сейчас подрядная организация готовит бетонное основание под плитку.

Об этом в среду, 19 июля, сообщил у себя в Telegram глава Пензы Александр Басенко.

Работы планируют завершить в августе. «График расписан практически по часам в связи с тем, что в городе установилась дождливая погода», - уточнили в мэрии.

На первый этап капремонта парка направлено 89 миллионов рублей. По итогам рейтингового голосования в следующем году благоустройство продолжится. Заключение экспертизы на проектную документацию мэрия рассчитывает получить до конца 2023-го.

Ну а что касается участка перед входом в парк со стороны улицы Карла Маркса, то это муниципальная территория и ее тоже решено привести в надлежащий вид. Этим займутся управление ЖКХ и «Пензавтодор».

Фото penza-gorod.ru.

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Источник — видео t.me/basenkoAN/551
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