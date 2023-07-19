Сетевое издание|18+|Среда|19 июл 2023|20:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Мошенники научились подделывать фото банковских карт

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителям Пензенской области необходимо знать о новой уловке мошенников: они начали генерировать фейковые фото банковских карт через чат-боты в Telegram и использовать их, когда выманивают деньги.

«Мошенники усовершенствовали способ выманивания денег под предлогом помощи близким и друзьям. На первом этапе они взламывают аккаунт человека в мессенджере и от его имени просят знакомых перевести деньги на счет в банке. На втором этапе злоумышленники присылают карту, на которую нужно перечислить сумму. На фото «пластик», выпущенный якобы крупным и известным банком, причем с именем и фамилией человека, от которого приходят сообщения, так что подозрений это не вызывает», - пишут «Известия».

И хотя фотография карты - подделка, ее номер реален. Вот только счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке.

Карты подделывали и раньше, но делали это в фоторедакторе, так что случаи были единичными. Теперь процесс автоматизирован, и использование такого метода обмана может стать массовым.

«Фактически речь идет о реинкарнации классической схемы «мама, я попал в беду, помоги» с двумя дополнительными факторами повышения доверия. Знакомый контакт заставляет всерьез рассмотреть просьбу о помощи, а образ карты добавляет убедительности. У жертвы не всегда есть возможность и желание связаться другим (помимо мессенджера) способом и прояснить ситуацию. Кто-то постесняется, кто-то будет слишком занят и предпочтет просто «помочь», - приводят «Известия» мнение эксперта - руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте