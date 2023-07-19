Мошенники научились подделывать фото банковских карт

19.07.2023 | 20:15

Жителям Пензенской области необходимо знать о новой уловке мошенников: они начали генерировать фейковые фото банковских карт через чат-боты в Telegram и использовать их, когда выманивают деньги.

«Мошенники усовершенствовали способ выманивания денег под предлогом помощи близким и друзьям. На первом этапе они взламывают аккаунт человека в мессенджере и от его имени просят знакомых перевести деньги на счет в банке. На втором этапе злоумышленники присылают карту, на которую нужно перечислить сумму. На фото «пластик», выпущенный якобы крупным и известным банком, причем с именем и фамилией человека, от которого приходят сообщения, так что подозрений это не вызывает», - пишут «Известия».

И хотя фотография карты - подделка, ее номер реален. Вот только счет принадлежит мошеннику и находится в другом банке.

Карты подделывали и раньше, но делали это в фоторедакторе, так что случаи были единичными. Теперь процесс автоматизирован, и использование такого метода обмана может стать массовым.

«Фактически речь идет о реинкарнации классической схемы «мама, я попал в беду, помоги» с двумя дополнительными факторами повышения доверия. Знакомый контакт заставляет всерьез рассмотреть просьбу о помощи, а образ карты добавляет убедительности. У жертвы не всегда есть возможность и желание связаться другим (помимо мессенджера) способом и прояснить ситуацию. Кто-то постесняется, кто-то будет слишком занят и предпочтет просто «помочь», - приводят «Известия» мнение эксперта - руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.