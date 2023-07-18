В Пензенской области прошел фестиваль рыбалки «Тяни, Сундук!»

18.07.2023 | 16:45

Фестиваль любительской рыбалки «Тяни, Сундук!» был организован блогером Денисом Сундуковым в связи с выходом одноименного сериала. В соревнованиях могли принимать участие только любители, которые не имеют спортивного разряда.

Главные призы фестиваля - лодка, мотор, фидерное удилище, сертификаты в рыболовные магазины, а также футболки в стилистике сериала «Тяни, Сундук!».

«В сериале мой персонаж организовал турнир, чтобы спасти родную деревню от экологической катастрофы. На этом фестивале мы придерживаемся тех же принципов: не мусорим, не загрязняем окружающую среду, а всю рыбу отпускаем обратно в воду», - заявил блогер Денис Сундуков.

Сериал о рыбалке «Тяни, Сундук!» уже доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Premier: premier.one/show/tyani-sunduk.

Реклама. Заказчик - ООО «ПЕНЗФИЛЬММАШ».