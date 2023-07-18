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Общество

Пензенцев предупредили о нашествии блох и клопов

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В Управление Роспотребнадзора по Пензенской области все чаще стали обращаться жители многоквартирных домов с жалобами на появление блох и постельных клопов.

Клопы могут попасть в дом в старой мебели или матрасах, через отверстия между квартирами для проводов и труб.

Главный признак клопов в доме - укусы, полученные во время сна. Ориентиром для паразитов является излучаемое тепло и присутствие углекислого газа. Кусают клопы безболезненно, вводя в кожу небольшое количество слюны. Укусы могут быть незаметны в течение нескольких дней, а до 50% людей вообще не ощущают их.

После укуса у человека появляется рубец или волдырь, часто сопровождающийся интенсивным зудом. Следы от укусов клопов расположены, как правило, рядами и держатся намного дольше комариных.

«Большинство укусов исчезают через неделю или две. Лечение достаточно длительное. Гораздо проще предотвратить появление постельных клопов в доме, чем избавиться потом от них», - предупредили в ведомстве.

При названных признаках специалисты рекомендуют изучить помещение для сна: осмотреть складки постельного белья и швы матрасов. Именно там скорее всего можно выявить клопов или их яйца, похожие на бледные семена мака.

Что касается блох, то им не требуется специальных мест для откладки яиц. Эти насекомые вызывают у человека два заболевания - пуликоз и саркопсиллез, а также являются переносчиками многих опасных инфекций: чумы, сыпного тифа, псевдотуберкулеза, сальмонеллеза, туляремии и других. Кроме того, блохи бывают промежуточными хозяевами некоторых паразитических червей.

В квартиру блохи могут попасть с улицы на обуви или переместившись с носителя, из подъезда, подвала, технического подполья (через щели). Домашние питомцы, случается, приносят паразитов с улицы, получают при общении с другими животными.

«Самостоятельно бороться с клопами и блохами сложно. Рекомендуется обратиться к помощи специалистов дезинфекционных организаций», - резюмировали в пресс-службе управления.

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