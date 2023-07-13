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Общество

Опрос показал, что россияне захотели жить меньше

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В России снижается желаемая продолжительность жизни. Если год назад опрошенные заявляли, что хотели бы отпраздновать 91-летие, то в 2023-м большинству достаточно 89.

Результатами исследования поделилась «Российская газета». В нем приняли участие жители 37 городов с населением более 500 000 человек.

«Получились довольно любопытные цифры: 17,5% опрошенных считают достаточной продолжительность жизни в 75 лет и менее, а 32,6% участников исследования хотели бы прожить более 100 лет», - пишет издание.

Исследователи отмечают: желание жить долго (93,9 года) изъявили те, у кого имеется материальный достаток. Отметка в 96,9 года привлекает большинство людей в возрасте от 51 до 60 лет.

«Самые высокие значения желаемой продолжительности жизни отмечены в Тольятти (там в среднем хотели бы прожить 95,2 года), Пензе (94,7 года), Уфе (94,6 года), Краснодаре (94,1 года) и Владивостоке (93,8 года,)», - поделились выводом исследователи.

Что касается снижения желаемой продолжительности жизни, то, по мнению экспертов, причина - перемены в настроениях россиян. На ожидания граждан влияет уверенность в завтрашнем дне. Предполагается, что люди в стране захотят жить дольше, когда улучшится ситуация: вырастут доходы и пенсии, а взгляд в будущее станет более оптимистичным.

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