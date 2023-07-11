Кузнечанам будет сложно попасть домой во время ремонта теплотрассы

11.07.2023 | 20:23

В Кузнецке начался капитальный ремонт теплотрассы на участке улицы Рабочей - от Красноармейской до Стекловской. Предстоит привести в порядок 659 метров сетей.

На время проведения работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта, а также затруднен проход к домовладениям, находящимся поблизости.

Об этом глава Кузнецка Сергей Златогорский предупредил горожан во вторник, 11 июля, на своих страницах в соцсетях.

Он напомнил, что стоимость работ - 57 млн 290 тыс. 60 рублей.

«На сегодняшний день подрядной организацией ООО «Мегастрой-Кузнецк» вскрывается теплотрасса, демонтируются лотки, которые закрывают тепловую сеть. Согласно условиям муниципального контракта, работы должны быть завершены в срок до 15 сентября текущего года», - говорится в сообщении главы города.