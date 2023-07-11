Килограмм шоколада обходится пензенцам почти в 1 000 рублей

11.07.2023 | 19:35

Во вторник, 11 июля, отмечается Всемирный день шоколада. По этому случаю Пензастат рассказал о средних ценах на продукцию.

«Мониторинг показал, что в среднем за 1 кг шоколада в мае пензенцы отдавали 966,43 рубля, а конфеты мягкие, глазированные шоколадом, и конфеты шоколадные натуральные (или с добавками) обходились по 354,05 руб. и 642,28 руб. за 1 кг соответственно», - уточнили специалисты.

Статистики сообщили, что за 5 месяцев 2023 года в Пензенской области было изготовлено более 55 000 тонн сладостей.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось производство изделий конфет, глазированных помадой, сахарной и жировой глазурью, и неглазированных - на 29,6%, изделий кондитерских сахаристых (включая белый шоколад) - на 19%», - пояснили в Пензастате.

Сладкоежкам напомнили, что лучше употреблять только темный шоколад, в составе которого, как правило, минимум 70% какао.