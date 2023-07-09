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Общество

Глава Заречного рассказал, куда уехал в отпуск

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Глава Заречного Олег Климанов рассказал о том, где в этом году проводит отпуск. Подробностями с места отдыха он поделился в Telegram.

«Свой отпуск мы с супругой проводим в Кисловодске. Укрепляем здоровье и восстанавливаем силы с помощью лечебных процедур», - написал глава Заречного.

Олег Климанов сообщил, что в свободные дни вместе с женой гуляет, дышит горным воздухом и любуется природой. В воскресенье, 9 июля, они собирали липовый цвет. «Его полезные свойства широко известны: это и богатый источник витаминов, и средство от стресса, и хороший помощник для лечения ОРВИ. Поэтому постараемся привезти подсушенные растения домой, на осень и зиму», - отметил глава города.

Он также признался, что запах липы напомнил ему о Заречном. Там она начала цвести раньше, и запах несколько недель стоял на части улицы Ленина. «Если кто-то не знает, предостерегу: с городских деревьев собирать цветки липы нельзя, ведь на них оседает пыль с дорог. Но в Пензенской области растет много липы и вдали от проезжих частей», - добавил Олег Климанов.

Стоит отметить, что пензенские чиновники редко делятся подробностями личной жизни. Когда руководители областного центра и региона уходят в отпуск, где его проводят, жители не знают.

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Источник — фото t.me/Klimanov59
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