Глава Заречного рассказал, куда уехал в отпуск

09.07.2023 | 14:22

Глава Заречного Олег Климанов рассказал о том, где в этом году проводит отпуск. Подробностями с места отдыха он поделился в Telegram.

«Свой отпуск мы с супругой проводим в Кисловодске. Укрепляем здоровье и восстанавливаем силы с помощью лечебных процедур», - написал глава Заречного.

Олег Климанов сообщил, что в свободные дни вместе с женой гуляет, дышит горным воздухом и любуется природой. В воскресенье, 9 июля, они собирали липовый цвет. «Его полезные свойства широко известны: это и богатый источник витаминов, и средство от стресса, и хороший помощник для лечения ОРВИ. Поэтому постараемся привезти подсушенные растения домой, на осень и зиму», - отметил глава города.

Он также признался, что запах липы напомнил ему о Заречном. Там она начала цвести раньше, и запах несколько недель стоял на части улицы Ленина. «Если кто-то не знает, предостерегу: с городских деревьев собирать цветки липы нельзя, ведь на них оседает пыль с дорог. Но в Пензенской области растет много липы и вдали от проезжих частей», - добавил Олег Климанов.

Стоит отметить, что пензенские чиновники редко делятся подробностями личной жизни. Когда руководители областного центра и региона уходят в отпуск, где его проводят, жители не знают.