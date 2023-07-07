В Пензе водителей просят быть осторожнее из-за жары

07.07.2023 | 11:15

Госавтоинспекция просит водителей быть осторожнее в связи с жаркой погодой, установившейся на территории Пензенской области (до +32 °С). Долгое нахождение под лучами палящего солнца опасно и может стать причиной несчастного случая.

Если во время движения появляются головокружение, слабость или головная боль, рекомендуется немедленно остановиться.

«Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. В жаркую погоду температура в салоне повышается до критических отметок, что может привести к тепловому удару и даже гибели.

Перед поездкой нужно проверить техническое состояние машины. Важно убедиться в исправности системы кондиционирования, электроники, аккумулятора. Это поможет избежать возможных поломок и проблем на дороге.