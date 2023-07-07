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Общество

В Пензе 66 пар наградят за любовь и верность

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В пятницу, 7 июля, в Пензе наградят 66 семейных пар. Им вручат медаль «За любовь и верность». Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8-го числа.

Награждение пройдет в областной филармонии. Там же организуют концертную программу.

Помимо тех, кому вручат медаль, в празднике примут участие 33 семьи. Как сообщили в пресс-службе регионального минтруда, это многодетные семьи, которые воспитали потомков достойными членами общества и известны крепостью устоев.

Также будут чествовать пары, прожившие в браке 35 и более лет.

День семьи, любви и верности празднуют в России уже 16 лет. Дату выбрали не случайно. Она совпадает с памятным днем святых Петра и Февронии Муромских, чей супружеский союз считается образцом христианского брака и символом идеальных семейных отношений.

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