В Пензе оштрафовали продавщицу, не вскрывшую пиво

В Пензе сотрудницу пункта общепита привлекли к административной ответственности за продажу одной бутылки пива навынос без вскрытия.
По закону перед отпуском алкоголя она должна была открыть тару.
Региональное управление Роспотребнадзора постановило назначить женщине наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
Продавщица посчитала решение чересчур суровым и подала жалобу в Ленинский районный суд.
Изучив материалы дела, доводы жалобы, заслушав показания свидетелей, суд оставил постановление без изменения, сообщили в областном управлении.
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