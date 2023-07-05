В Пензе оштрафовали продавщицу, не вскрывшую пиво

05.07.2023 | 19:15

В Пензе сотрудницу пункта общепита привлекли к административной ответственности за продажу одной бутылки пива навынос без вскрытия.

По закону перед отпуском алкоголя она должна была открыть тару.

Региональное управление Роспотребнадзора постановило назначить женщине наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

Продавщица посчитала решение чересчур суровым и подала жалобу в Ленинский районный суд.

Изучив материалы дела, доводы жалобы, заслушав показания свидетелей, суд оставил постановление без изменения, сообщили в областном управлении.