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Общество

Рабочая группа по СВО: добровольцы смогут получать страховые выплаты

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Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече главы Правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации, сообщает ER.ru.

В частности, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации. Он отметил, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО, но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы.

«Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом Президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчеркивал наш Президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение правительству о подготовке положительного заключения», - заявил Андрей Турчак.

Глава правительства поддержал инициативу, отметив, что отзыв на нее подготовят в ближайшее время.

«Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям. Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв правительства в ближайшее время», - отреагировал Михаил Мишустин.

Андрей Турчак добавил, что поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО.

«На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем», - напомнил он.

Михаил Мишустин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.

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