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Общество

Юный самокатчик шокировал водителей на проспекте Строителей

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В Пензе младшеклассник на самокате пересек в неположенном месте одну из самых оживленных дорог города на проспекте Строителей и чудом не угодил под машину.

Кадры с видеорегистратора появились во вторник, 4 июля, в соцсети «ВКонтакте». Мальчик пересекает проезжую часть, стартуя с газона у «Ленты», чтобы оказаться у «Коллажа».

Несколько секунд ребенок стоит и ждет, пока движение станет менее интенсивным, а затем спускает самокат с бордюра и мчится перед машинами. После этого он оказывается на разделительной полосе.

Автор видео обратился к взрослым с просьбой быть бдительнее. «Уважаемые родители, учите своих детей, как правильно переходить дорогу!» - посоветовал он.

Ситуация шокировала водителей. В комментариях пензенцы отметили: «По-моему, с этим ребенком вообще никаких бесед по ПДД не проводили», «А потом водители виноваты, как обычно, куда торопятся?» «Мало того что вне пешеходного перехода, так и на самокате еще. Спешиться - нет, не научили родители?»

В мае на улице Лермонтова юный нарушитель правил дорожного движения бросился через дорогу и врезался в машину.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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