В Пензенской области сменился командир отряда «Тигр»

04.07.2023 | 21:15

Новым командиром отряда содействия полиции «Тигр» стал 46-летний ветеран МВД России Алексей Картушин. Его назначение состоялось во вторник, 4 июля.

«Алексей Картушин окончил юридический факультет Пензенского государственного университета. С 1997 по 2022 год служил в органах внутренних дел Российской Федерации на различных должностях. В настоящее время является пенсионером МВД России. Майор полиции. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе - на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан. Является ветераном боевых действий», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее командиром отряда являлся ветеран органов внутренних дел Андрей Шилин. Причина его ухода с должности не сообщается.

Отряд «Тигр» был создан 9 декабря 2022 года. Его главная задача - содействие полиции в охране общественного порядка. Задерживать злоумышленников в соответствии с законом бойцы не имеют права.

В отряд входят воспитанники колледжей, техникумов и высших учебных заведений из Пензы, Кузнецка, Каменского, Нижнеломовского, Сердобского, Башмаковского, Белинского, Земетчинского, Мокшанского, Спасского и Шемышейского районов.

При подведении итогов пяти месяцев работы коллектива пояснялось, что пензенские «тигры» за это время пресекли 15 преступлений.