«ТНС энерго Пенза»: приложение может заменить посещение офиса

04.07.2023 | 14:08

Приложение «ТНС энерго» для смартфонов позволяет клиентам взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения центров обслуживания потребителей гарантирующего поставщика.

Мобильная программа обеспечивает дистанционный доступ клиентов к основным услугам компании, среди которых - передача показаний прибора учета, оплата счетов без комиссии,

получение и хранение электронных квитанций, в том числе за предыдущие месяцы, а также управление лицевыми счетами по всем своим объектам и контроль переданных показаний и произведенных платежей.

Пользователи приложения могут направлять обращения онлайн в «ТНС энерго Пенза» для оперативного получения ответов от специалистов компании.

Также в приложение поступает уведомление о предстоящем ограничении энергоснабжения за задолженность, что позволяет вовремя ее погасить.

Мобильная программа «ТНС энерго» доступна для устройств, работающих на платформах iOS и Android OS.