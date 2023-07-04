«ТНС энерго Пенза»: приложение может заменить посещение офиса

Приложение «ТНС энерго» для смартфонов позволяет клиентам взаимодействовать с энергосбытовой компанией без посещения центров обслуживания потребителей гарантирующего поставщика.
Мобильная программа обеспечивает дистанционный доступ клиентов к основным услугам компании, среди которых - передача показаний прибора учета, оплата счетов без комиссии,
получение и хранение электронных квитанций, в том числе за предыдущие месяцы, а также управление лицевыми счетами по всем своим объектам и контроль переданных показаний и произведенных платежей.
Пользователи приложения могут направлять обращения онлайн в «ТНС энерго Пенза» для оперативного получения ответов от специалистов компании.
Также в приложение поступает уведомление о предстоящем ограничении энергоснабжения за задолженность, что позволяет вовремя ее погасить.
Мобильная программа «ТНС энерго» доступна для устройств, работающих на платформах iOS и Android OS.
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