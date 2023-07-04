Пензенскому ОАО «Маяк» не удалось уйти от штрафов

04.07.2023 | 16:06

Пензенское ОАО «Маяк» попыталось оспорить решение о наложении штрафов на 100 000 рублей за нарушения при сливе сточных вод в старицу Суры.

В ноябре 2022 года во время внеплановой выездной проверки специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям установили, что «Маяк» не исполнил ранее вынесенные предписания и продолжил сброс воды с завышенным содержанием меди.

За это компанию оштрафовали на 20 000 рублей.

«Также по результатам исследования проб сточных вод из водовыпусков № 1, 2 выявлено превышение норматива допустимого сброса в старицу Суры взвешенных веществ, БПК (биологическое потребление кислорода. - Прим. ред.), аммоний-иона, сульфат-иона, нефтепродуктов, фенола, меди, цинка, железа», - уточнила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

За это нарушение ОАО был назначен штраф в размере 80 000 рублей.

Не согласившись с постановлениями, представитель фирмы подал жалобы сначала в Железнодорожный районный суд Пензы, а потом - в апелляционную инстанцию областного суда, однако их оставили без удовлетворения.