Сетевое издание|18+|Понедельник|3 июл 2023|15:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Опубликованы данные о радиационной обстановке в Пензенской области

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Радиационная обстановка в Пензенской области в 2022 году оценивалась как удовлетворительная. Об этом сообщается в государственном докладе, подготовленном специалистами министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Радиационная обстановка не претерпела существенных изменений и была обусловлена естественными и техногенными источниками ионизирующего излучения.

На территории региона расположены 8 метеорологических станций: в Пензе, Земетчине, Радищеве, Городище, Пачелме, Каменке, Белинском, Кондоле. На них измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения.

На станции в Пензе регулярно наблюдают за радиоактивными выпадениями из атмосферы и радиоактивными аэрозолями из приземного слоя атмосферы.

«Среднегодовая величина экспозиционной дозы гамма-излучения по Пензенскому ЦГМС - 0,14 мкЗв/ч, т. е. находилась в пределах нормы. Превышения критического значения, рассчитанного для Пензенской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано», - отметили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте