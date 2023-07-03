Опубликованы данные о радиационной обстановке в Пензенской области

03.07.2023 | 14:20

Радиационная обстановка в Пензенской области в 2022 году оценивалась как удовлетворительная. Об этом сообщается в государственном докладе, подготовленном специалистами министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Радиационная обстановка не претерпела существенных изменений и была обусловлена естественными и техногенными источниками ионизирующего излучения.

На территории региона расположены 8 метеорологических станций: в Пензе, Земетчине, Радищеве, Городище, Пачелме, Каменке, Белинском, Кондоле. На них измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения.

На станции в Пензе регулярно наблюдают за радиоактивными выпадениями из атмосферы и радиоактивными аэрозолями из приземного слоя атмосферы.

«Среднегодовая величина экспозиционной дозы гамма-излучения по Пензенскому ЦГМС - 0,14 мкЗв/ч, т. е. находилась в пределах нормы. Превышения критического значения, рассчитанного для Пензенской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано», - отметили специалисты.