Опубликованы данные о радиационной обстановке в Пензенской области

Радиационная обстановка в Пензенской области в 2022 году оценивалась как удовлетворительная. Об этом сообщается в государственном докладе, подготовленном специалистами министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.
Радиационная обстановка не претерпела существенных изменений и была обусловлена естественными и техногенными источниками ионизирующего излучения.
На территории региона расположены 8 метеорологических станций: в Пензе, Земетчине, Радищеве, Городище, Пачелме, Каменке, Белинском, Кондоле. На них измеряют мощность экспозиционной дозы гамма-излучения.
На станции в Пензе регулярно наблюдают за радиоактивными выпадениями из атмосферы и радиоактивными аэрозолями из приземного слоя атмосферы.
«Среднегодовая величина экспозиционной дозы гамма-излучения по Пензенскому ЦГМС - 0,14 мкЗв/ч, т. е. находилась в пределах нормы. Превышения критического значения, рассчитанного для Пензенской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано», - отметили специалисты.
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