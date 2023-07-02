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Общество

Счета пензенцев могут заблокировать за шутки в комментариях

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Жителям Пензенской области посоветовали тщательно выбирать слова для комментариев, которые даются к банковским денежным переводам.

Некоторые фразы могут привлечь внимание службы безопасности, и тогда средства не поступят к получателю, а счет будет заблокирован, пишет издание «Прайм».

Сомнительной операцию могут признать из-за легкомысленных фраз или шуток. В этом случае банк сделает запрос, и тогда клиенту придется доказывать, что ничего плохого не подразумевалось.

Не стоит в комментариях писать такие слова, как «заем», «деньги в долг», ведь в этом случае финансовое учреждение имеет право потребовать договор. Если клиент не предоставит документ, то перевод заблокируют.

«Также не стоит шутить в комментариях о том, что деньги идут на неустановленные или запрещенные законом виды деятельности, даже если средства предназначены члену семьи или другу», - предупреждает издание.

Подозрительными считаются фразы «онлайн-казино», «финансовая пирамида», слово «криптовалюта».

Если банк счел операцию сомнительной, то сначала он запрашивает документы или сведения, подтверждающие источник происхождения средств, выясняет причины операции. Клиенту, который не сумеет доказать законность и экономический смысл перевода, могут заблокировать счет, отказать в будущем в выдаче кредита. Он рискует попасть в черный список.

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