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Общество

Выпускной: в пензенских магазинах проигнорировали запрет мэрии

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В Пензе подвели итоги проверок магазинов, проводившихся в день запрета на розничную продажу алкоголя. В этом году 29 июня, когда у 9-классников были выпускные вечера, реализовывать спиртное было нельзя.

Во всех районах областного центра по торговым точкам ходили сотрудники полиции, городской и районных администраций. Они посетили в общей сложности 121 объект.

В результате правоохранители составили 7 административных протоколов по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

Нарушения выявлены в магазинах и точках быстрого питания на улицах Аустрина, Антонова, Кривозерье, 8 Марта, Ладожской, а также в «Пивном терминале» на Антонова, 47.

«В других объектах потребительского рынка фактов продажи алкогольной продукции с нарушением требований законодательства не выявлено», - сообщили в пресс-службе администрации города.

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