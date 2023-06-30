Пензенцам рассказали, где кладут асфальт и меняют бордюры

30.06.2023 | 09:22

В Пензе продолжают приводить в порядок дороги и тротуары. На улице Дизельной и в 3-м проезде Бурмистрова работы полностью завершены.

На путепроводе в створе улицы 8 Марта идет укладка верхнего слоя покрытия тротуаров по направлению из центра. Ремонт проезжей части здесь не предусмотрен.

На улице Кордон Сурка обустраивают заездные карманы. На Космодемьянской поднимают люки колодцев.

На улице Бакунина укладывают тротуарный бордюр, на Чаадаева и Сурской устанавливают бортовой камень вдоль проезжей части. Замена бордюров, примыкающих к дороге, проводится и на улице Пушкина.

«Их обновление обусловлено изменением профиля проезжей части: ее уровень на несколько сантиметров стал выше, соответственно, без замены ранее установленный бордюрный камень был бы ниже нормы. Уклон изменили для предотвращения скопления воды и ее отвода в существующие сети ливневой канализации», - уточнили в администрации Пензы.

Также на улице Пушкина обновляют покрытие тротуаров.

«На улице Космодемьянской вдоль зеленой зоны бортовой камень останется прежним», - добавили в пресс-службе мэрии.