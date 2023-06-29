Погода на четверг: возможны сильный дождь и гроза

В четверг, 29 июня, по данным гидрометцентра, в Пензенской области будет наблюдаться переменная облачность.
Умеренный ветер сменит направление с юго-восточного на южное.
Термометр покажет +21…+23 градуса.
Вероятны сильный дождь, гроза, местами существует вероятность выпадения града.
В главном региональном управлении МЧС предупредили: из-за осадков существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничения в движении транспорта.
По прогнозам gismeteo.ru, в ночь на пятницу, 30 июня, температура воздуха будет +17…+18 градусов, ожидается дождь.
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