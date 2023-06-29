Погода на четверг: возможны сильный дождь и гроза

29.06.2023 | 07:44

В четверг, 29 июня, по данным гидрометцентра, в Пензенской области будет наблюдаться переменная облачность.

Умеренный ветер сменит направление с юго-восточного на южное.

Термометр покажет +21…+23 градуса.

Вероятны сильный дождь, гроза, местами существует вероятность выпадения града.

В главном региональном управлении МЧС предупредили: из-за осадков существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничения в движении транспорта.

По прогнозам gismeteo.ru, в ночь на пятницу, 30 июня, температура воздуха будет +17…+18 градусов, ожидается дождь.