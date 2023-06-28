Арктика - индикатор планеты: экопроекту «Роснефти» 10 лет

28.06.2023 | 09:00

В 2023 году «Роснефть» отмечает десятилетие своего научно-экологического проекта по изучению и сохранению Арктики. Все это время компания проводит комплексные научно-исследовательские работы в уникальном регионе, направленные на сохранение хрупких северных экосистем и защиту обитателей.

Среди изучаемых видов особое место занимает белый медведь. За 10 лет арктический хищник стал символом компании. В 2013 году «Роснефть» взяла под опеку всех белых медведей в 16 российских зоопарках, в том числе и в Пензе.

Специалисты госкорпорации совместно с учеными изучают медведей, наблюдают за ними и обеспечивают должный уход. Условия содержания краснокнижных животных приближаются к реальным - компания учитывает потребности каждой особи и модернизирует вольеры под непростые задачи. В одних зоопарках достаточно просто отремонтировать вольеры, а в других требуется расширение - фактически строительство с нуля.

За 10 лет масштабные работы провели на всех 16 площадках. В прошлом году в четырех зоопарках - Новосибирском, Ленинградском, Удмуртском и Якутском - отремонтировали вольеры и технические помещения. В Екатеринбургском зоопарке, Северском природном парке в Томской области и Красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» заново отстроили вольеры и смонтировали бассейны, значительно увеличив территорию содержания белых медведей.

За состоянием здоровья всех животных следят ветеринары. В естественных условиях арктический хищник может прожить 23-27 лет, а в зоопарках с правильным уходом и любовью публики звери порой отмечают и 30-летие. Надо отдать должное - медведи очень социальные животные и на заботу отвечают теплыми чувствами.

История Белого

В пензенском зоопарке с 2011 года живет медведь по кличке Белый. Когда-то его подобрали на побережье Карского моря в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас этот большой и крепкий зверь собирает у своего вольера и взрослых, и детей. Мишке нравится внимание публики: он нередко устраивает показательные прыжки с бортика в чашу своего просторного бассейна. Пензенцы и гости города всегда в восторге от этих трюков.

В 2015 году дом Белого стал не только удобным, но и эффектным. По заказу «Роснефти» в вольере установили прозрачную стену, чтобы через стекло можно было наблюдать за его играми. И даже в жаркую погоду косолапому хорошо - от зноя он спасается в сугробах, которые насыпает ледогенератор.

Приблизить условия обитания Белого к естественной среде помогают декоративные элементы: сосульки, ледяные глыбы и скалы. Декор выполнен из стеклопластика, прочного как сталь, но более легкого материала. Он не ржавеет, не гниет и не осыпается, что очень важно, когда речь идет об уходе за крупным хищником, у которого любой новый предмет вызывает интерес и желание попробовать его на зуб.

Металлическая задняя стена вольера косолапого украшена изображением северного сияния. Так грациозный арктический хищник выглядит еще более важно на фоне редкого природного явления, типичного для мест его обитания. Зимой в пензенском зоопарке Белому возводят снежные горки. Медведю нравится крушить постройку и копать в ней уютные норы, а посетителям - наблюдать за игривым северным хищником.

Ветеринары тщательно следят за здоровьем Белого. О благополучном состоянии косолапого говорят лоснящаяся шерсть и чистая кожа. Под контролем и график приема пищи, ведь если мишка откажется от еды, это будет показателем проблем со здоровьем. Из разнообразного рациона Белый получает все нужные микроэлементы, однако раз в полгода ему дают дополнительный курс витаминов для лучшей сопротивляемости организма заболеваниям.

Зубы арктического медведя, содержащегося в неволе, должны быть крепкими, иначе ему не выжить. У Белого свой стоматолог, который приучил хищника к ультразвуковой чистке зубов скалером.

Хорошо ли медведям в зоопарках

Полярные медведи - большие любители поесть. За 2022 год они съели в общей сложности 143,5 тонны продуктов, в том числе: 49 218 кг мяса, 46 324 кг рыбы, 14 763 кг овощей и зелени, 16 114 кг фруктов, 17 103 кг хлеба и круп. Здоровый аппетит - одно из свидетельств того, что в зоопарках подопечным «Роснефти» хорошо.

Для оценки благополучия белых медведей важны еще два показателя: срок их жизни и рождение потомства. Самый старый полярный медведь России обитает в Северском природном парке (Томская область). Уду уже 31 год, и до стольких лет белые медведи в природе обычно не доживают. Очередное пополнение в медвежьей семье праздновали не так давно, 7 месяцев назад. Два медвежонка родились в новосибирском зоопарке накануне Нового года. Родителями уже в четвертый раз стали Кай и Герда - давние подопечные «Роснефти».

Спасать арктических медведей не так-то просто

Можно с уверенностью сказать, что сейчас у подопечных «Роснефти» все хорошо. Но когда-то спасенные медведи были на грани жизни и смерти.

Трогательна история Феликса, обитателя Красноярского зоопарка. В 2006 году хищник, будучи медвежонком, прибился к группе зимовщиков на острове Врангеля. Голод и отчаяние перебороли в нем страх, и он вышел к людям. Кроху поселили в гараже, кормили тем, что было: хлебом, сгущенкой и тушенкой.

Белую медведицу Колыману нашли сироткой на архипелаге Медвежьи острова в Якутии. Она из последних сил брела по арктической пустыне, а спасателям даже не удалось найти следы ее матери. Чтобы доставить кроху в зоопарк, потребовалось немедленное разрешение Росприроднадзора, ведь белые медведи занесены в Красную книгу.

Колыману назвали в честь того места, где ее нашли, - Колымского залива. Медведица оказалась с характером: на руки не давалась, рычала и царапалась, когда ей что-то не нравилось. Трогательно близкие отношения у хищницы сложились с одним из членов экспедиции - он учил ее самостоятельно есть и наверняка заменил ей мать.

Зоопарки созданы отнюдь не для развлечения

У «Роснефти» есть непреложный принцип - дикие животные должны находиться в естественной среде обитания. Лишь в исключительных случаях новым домом для хищника становится зоопарк:

- когда у живущих в неволе белых медведей появляется потомство (это говорит об их крепком здоровье и благополучии);

- если существует реальная угроза жизни медведя в естественной среде.

Компания оказывает всестороннюю поддержку животным, попавшим в беду в дикой природе. Так, с 2016 года в российской Арктике специалистам «Роснефти» удалось спасти шестерых осиротевших медвежат. Судьбу каждого подопечного определяли индивидуально, а некоторым особям, например Умке-Аяне, выбирали имя всей страной.

Чтобы обеспечить грамотный уход за хищниками, «Роснефть» создала при Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН экспертный совет по белому медведю. Ученые разработали первые в мире научно обоснованные критерии и правила содержания белых медведей в зоопарках. Вместе с этим важным документом появились практические рекомендации для жителей Заполярья. Инструкция учит людей правильно себя вести при встрече с косолапыми в дикой природе.

Почему так важно наблюдать за белыми медведями

Белые медведи относятся к видам-биоиндикаторам хрупких арктических экосистем. Так же, как северный олень, морж и белая чайка, которых тоже изучает «Роснефть», проблемы медведей свидетельствуют о проблемах в экосистеме северного региона. Собранные данные позволяют компании создавать эффективные инструменты помощи окружающей среде российской Арктики. Именно поэтому экологический мониторинг и исследование видов-биоиндикаторов - одно из ключевых направлений комплексной научно-экологической программы «Роснефти».

С 2014 года компания совместно с «Арктическим научным центром» организовала более 40 комплексных экспедиций в Арктику. Ученым предстояло оценить численность популяции белых медведей, нанести на карты маршруты их передвижений, собрать и проанализировать биопробы хищников.

В работе специалисты использовали спутниковые датчики, ледоколы и вертолеты, с которых вели наблюдения. Но все равно исследователи были в непосредственной близости от животных. Они детально обследовали и пометили радиопередатчиками десятки зверей, проанализировали в лаборатории более 500 биологических проб. Общий хронометраж спутниковых наблюдений на сегодняшний день составляет свыше 3 000 суток.

Спутниковая телеметрия помогла ученым получить уникальные данные - труднодоступные для полевых исследований места расположения родовых берлог. Стала понятна активность животных (от месяца к месяцу) и площадь освоенных ими районов.

Ранее в России столь масштабные исследования белых медведей в их естественной среде обитания проводили в конце 1980-1990-х годов. В 2000-х изучение вида ограничивалось лишь сбором информации о нем.

Если хочется узнать больше о белых медведях

«Роснефть» постоянно делится результатами исследований в ведущих научных журналах. Совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика» компания выпускает серию «Экологических атласов морей России». Благодаря этим изданиям, написанным легким языком, читатели узнают о богатой природе Крайнего Севера.

Кроме того, в прошлом году «Роснефть» и Московский зоопарк запустили просветительский проект «Белый медведь в природе и неволе». Специалисты зоопарка рассказывают школьникам о жизни и биологических особенностях белых медведей, о правильном уходе за ними и бережном отношении к окружающей среде.

Компания продолжит изучать российскую Арктику и воплощать масштабные экологические проекты по защите популяции белых медведей и сохранению биоразнообразия региона. 10-летие проекта - важная веха в новейшей истории исследования русского Севера. Такие инициативы развивают отечественную науку и ложатся в основу долгосрочного устойчивого развития арктического региона.

«Роснефть» - один из лидеров «зеленой» повестки в России. Своим примером сохранения биоразнообразия и защиты окружающей среды, а также ответственного недропользования компания обращает внимание широкой публики, и особенно молодежи, на важность бережного отношения к природе.