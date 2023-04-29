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Общество

Женщине-инвалиду объяснили, почему ее сын-военный не получил выплату

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На горячую линию Минобороны России на уходящей неделе поступило 140 звонков.

Один из них - от женщины-инвалида, находящейся на иждивении сына-военнослужащего. Она рассказала, что в апреле не пришли положенные ее сыну денежные выплаты.

Специалисты установили, что ее сын жив, здоров и в настоящее время выполняет задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Задержка положенных выплат связана с его переводом в другую воинскую часть. Кадровый орган уже направил необходимый пакет документов в единый расчетный центр Минобороны России для производства положенных начислений, которые поступят в период с 10 по 20 мая», - рассказали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Кроме того, с командованием решен вопрос о том, что когда боец вернется в пункт временной дислокации, ему предоставят возможность переговорить с матерью.

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