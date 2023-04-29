В Пензе прошло очередное собрание совета ветеранов

29.04.2023 | 16:00

На областной совет представители разных ветеранских организаций собираются ежегодно. Обсудить всем есть что. Каждое объединение проводит много мероприятий.

«Патриотического характера, уроки мужества, взаимодействуют с библиотеками, есть хоры, есть клубы скандинавской ходьбы, поэтические организации», - пояснила руководитель пресс-центра Пензенского областного совета ветеранов Маргарита Гаврилова.

Ветераны не могли остаться в стороне и в Год наставника и педагога. Председатель областного совета разработал методические пособия для тех, кто встречается с молодежью.

«Также даны рекомендации по работе с трудными подростками - это тоже немаловажно на сегодняшний день. Дается помощь по взаимодействию наставников с руководителями образовательных учреждений», - рассказал председатель Пензенского областного совета ветеранов Анатолий Цыкалов.

Обучающий материал представили собравшимся на форуме, чтобы затем ветеранские организации могли использовать его в своей работе.