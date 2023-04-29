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Общество

Пензенцам не стоит тревожиться при виде самолетов в небе

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В пятницу, 28 апреля, пензенца встревожил небольшой самолет в небе над городом.

Видеозапись размещена в группе «Типичная Пенза» в соцсети «ВКонтакте». «Что это летает в центре Пензы? Беспилотник?», - поинтересовался автор.

Как выяснилось, ничего страшного не произошло: идет подготовка к празднованию Дня Победы, на котором запланировано 30-минутное авиашоу. Об этом рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Роман Ковалишин.

«Впервые в истории Пензенской области 9 Мая в 13:00 состоится авиашоу, подготовленное силами клуба ДОСААФ», - рассказал он.

Демонстрационные полеты можно будет увидеть у стелы «Росток». В шоу будут участвовать 8-9 спортивных самолетов. Они выполнят мертвую петлю, «бочку» и другие фигуры высшего пилотажа.

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Источник — видео Vladimir Povarov, https://vk.com/penza
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