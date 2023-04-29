Фермеры представили пензенцам новые садовые культуры

29.04.2023 | 18:00

Садоводы обдумывают, какими культурами этой весной дополнить участки. Так закладывается основа будущего урожая.

«Мы сажаем деревья почти каждый год. У нас там яблоня, груша, черешня, вишня, абрикосы. Полоть пока еще нечего», - рассказала школьница Варвара Чулкова.

Для хозяев частных домовладений, дачников и тех, кто просто любить окружать себя красиво цветущими растениями, в конце апреля проводят садоводческую ярмарку. «Агрофест-2023» собрал более 110 участников - и местных, и иногородних.

«Говорят, у нас лук лучший. Он уже готов к посадке, обработан, активирован, как это называется. Кисло-сладкий, салатный, с йодом и аскорбиновой кислотой», - показала фермер Лилия Медведева (Республика Чувашия).

Для высадки лука, деревьев и кустарников сейчас самое время. Особым спросом, по наблюдениям тех, кто привез саженцы, пользуются черешня и вишня. Но есть не менее интересные культуры.

«Шелковицу по-другому зовут тутовником. Она и от давления помогает, и в этом году уже будете пробовать - шикарная вещь. Красиво растет», - сообщила фермер Светлана Уютова (Тамбовская область).

Отдельные товары в особом представлении не нуждаются. Те, кто занимается выращиванием винограда, и так знают Владимира Митюряева из Башмаковского района.

Каждую весну дачники и сельхозпроизводители рассчитывают, что сезон будет удачным, а погода - благосклонной.

«Для пензенцев хватит абсолютно всего, что мы у себя выращиваем и производим, тем более что в последние годы мы выращиваем и производим гораздо больше, чем требуется населению, и довольно большой объем продукции растениеводства экспортируем в том числе за рубеж», - заявил министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев.