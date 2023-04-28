В Пензе озвучили программу мероприятий на 9 Мая

28.04.2023 | 18:53

Насыщенной и интересной будет программа торжеств, посвященных Великой Победе. В плане - огромное количество мероприятий. О наиболее ярких рассказали представители сферы культуры, ДОСААФ России, городского спорткомитета.

Так, 4 мая в «Пензаконцерте» представят музыкальный спектакль по произведению Константина Симонова, а 7-го числа в драматическом театре представят постановку «Так будет».

«6 мая у нас запланирован основной праздничный концерт для ветеранов, который состоится в объединении «Пензаконцерт», в этом мероприятии примет участие большой симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева», - рассказал министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Артисты городских учреждений культуры отправятся к ветеранам во дворы. 26 адресов определено для проведения акции «Ласточки Победы». 8 мая вечером в скверах «Журавли» и «Бессмертный полк» под открытым небом пройдут концерты.

А в День Победы одной из главных площадок станет Монумент воинской и трудовой славы пензенцев. Автомобилистам стоит ознакомиться со схемами движения. С 7:00 дороги перекроют, в 10:00 начнется парад, в 10:30 - церемония возложения цветов.

В 13:00 горожан приглашают полюбоваться демонстрационными полетами - спортивные воздушные суда поднимутся ввысь у «Ростка».

«Силами авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Пензенской области состоится воздушное шоу в течение 30 минут, где будут показаны фигуры высшего пилотажа», - отметил председатель регионального отделения ДОСААФ России Роман Ковалишин.

Те, кто останется у монумента на проспекте Победы, смогут посмотреть традиционную легкоатлетическую эстафету.

К вечеру Юбилейная площадь станет центром притяжения. После завершения праздничного концерта в 22:00 собравшихся ждет яркий салют.