Счетчики газа будут проверять на намагниченность

28.04.2023 | 08:14

С 1 мая ужесточаются правила поверки газовых счетчиков: контролеры будут выяснять, не производились ли с ними махинации.

Подробности агентству «Прайм» рассказала юрист Елена Кудерко.

«Одним из кошмаров собственника жилого помещения (как квартиры, так и дома) является безучетное потребление коммунальных ресурсов. Неважно, идет речь о холодной и горячей воде или электроэнергии - платить придется гораздо больше», - отметила она.

Так получается, если счетчик не прошел своевременную поверку или поврежден. Чтобы этого избежать, с 1 мая мастера будут проверять, есть ли на приборе учета признаки использования магнитных устройств, которые искажают показания. Если такой факт установят, на собственника составят акт, дальнейшее рассмотрение которого проводят уже в газовой компании.

Чтобы избежать утечки газа, поверка счетчиков производится по четырем пунктам: внешний осмотр на предмет механических повреждений, опробование, определение перепада давления на счетчике, определение погрешности в учете. После поверки мастер составляет акт и вносит данные в паспорт.

Проводить поверку имеет право только специализированная организация, имеющая аккредитацию. Как правило, поверка проходит без демонтажа, то есть прямо в квартире.

Неисправность прибора учета будет основанием для перерасчета и начисления платы за газ по нормативу, исходя из числа зарегистрированных в жилом помещении граждан. Это, как правило, значительно выше фактического потребления. Кроме того, если будет доказано, что владелец жилья искажал показания, его ждет крупный штраф, предупредила эксперт.