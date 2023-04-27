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Общество

Юные жители региона изобразили свое видение природы

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Свое видение удивительного «Мира заповедной природы» постарались показать участники 28-го областного творческого конкурса. В стенах исторического корпуса Лермонтовской библиотеки наградили победителей и призеров. Ребята участвовали в четырех номинациях: рисунок, плакат, фотография и видеоролик.

«Очень приятно, что вы видите красоту не только в прекрасном закате, но и в самом обычном одуванчике, который живет с вами рядом, потому что красота - вокруг нас, а если она вокруг нас, значит, она будет и в нас с вами», - отметила госинспектор Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Татьяна Красноносова.

«В этом году очень сложная тема - «Экосистема». Ребенку предстояло узнать, что такое экосистема, и воплотить это понятие через краски, бумагу, посредством фотографий. Конечно, это очень сложно», - подчеркнула заместитель директора заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Из 1 200 работ юных художников, фотографов и видеографов жюри предстояло отобрать самые лучшие. В итоге дипломами и памятными призами наградили 150 человек из 20 районов региона. На работах участников - различные представители фауны: олени, лисы, совы, лебеди.

Катерина Жукова, третьеклассница художественной школы имени В. Е. Татлина, заняла второе место. Звери и птицы девочку не особо интересуют, чего не скажешь о маленьких обителях планеты.

«Мне с детства нравились насекомые и богомолы. У меня был один такой богомол, и я решила в память о нем нарисовать этого», - рассказала Катерина Жукова.

Победителей регионального этапа будут ждать на всероссийском конкурсе «Мир заповедной природы».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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