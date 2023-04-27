В Пензе наградили работников скорой медицинской помощи

27.04.2023 | 20:26

Скорая медицинская помощь давно стала образом жизни для тех, кто ежедневно вытаскивает с того света сотни пензенцев.

«В нашей работе главное - быстро соображать на вызове, не бояться пациентов. У тебя считаные секунды, чтобы определиться, что с ним случилось, и принять важное решение, единственно верное в этой ситуации», - рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Денис Дурнаев.

Пензенская служба скорой медицинской помощи отмечает 97-ю годовщину с момента основания. За время существования она претерпела колоссальные изменения, превратилась в мощное и функциональное звено системы здравоохранения.

Ныне пензенская скорая - это 65 врачей, более 1 000 фельдшеров и санитаров, около 500 водителей, обслуживающих 15 подстанций.

«Это дружный высокопрофессиональный коллектив, и все мы, жители Пензенской области, прекрасно знаем: если вдруг у кого-то случилась беда, кто-то заболел, сломал ногу, вы всегда вовремя придете на помощь. Спасибо еще раз огромное», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Нашей скорой помощью мы всегда гордились. Наша скорая помощь гремит на всей территории большой страны, потому что вы заложили прекрасные традиции», - подчеркнул министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Праздничный вечер, посвященный Дню работников скорой медицинской помощи, прошел в центре культурного развития «Дом офицеров». Отличившихся наградили почетными грамотами и благодарностями федерального и регионального уровней.