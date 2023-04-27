Сетевое издание|18+|Четверг|27 апр 2023|22:09
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе наградили работников скорой медицинской помощи

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Скорая медицинская помощь давно стала образом жизни для тех, кто ежедневно вытаскивает с того света сотни пензенцев.

«В нашей работе главное - быстро соображать на вызове, не бояться пациентов. У тебя считаные секунды, чтобы определиться, что с ним случилось, и принять важное решение, единственно верное в этой ситуации», - рассказал заместитель главного врача станции скорой помощи Денис Дурнаев.

Пензенская служба скорой медицинской помощи отмечает 97-ю годовщину с момента основания. За время существования она претерпела колоссальные изменения, превратилась в мощное и функциональное звено системы здравоохранения.

Ныне пензенская скорая - это 65 врачей, более 1 000 фельдшеров и санитаров, около 500 водителей, обслуживающих 15 подстанций.

«Это дружный высокопрофессиональный коллектив, и все мы, жители Пензенской области, прекрасно знаем: если вдруг у кого-то случилась беда, кто-то заболел, сломал ногу, вы всегда вовремя придете на помощь. Спасибо еще раз огромное», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Нашей скорой помощью мы всегда гордились. Наша скорая помощь гремит на всей территории большой страны, потому что вы заложили прекрасные традиции», - подчеркнул министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Праздничный вечер, посвященный Дню работников скорой медицинской помощи, прошел в центре культурного развития «Дом офицеров». Отличившихся наградили почетными грамотами и благодарностями федерального и регионального уровней.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Пользовательское соглашение | Реклама на сайте