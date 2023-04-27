Колышлеец обнаружил рядом со своим домом гранату

27.04.2023 | 11:13

Вызовом сотрудников Росгвардии закончился для жителя Колышлейского района разбор вещей в своем сарае.

Инцидент произошел во вторник, 25 апреля. Мужчина нашел среди старья предмет, похожий на гранату, и немедленно обратился к правоохранителям.

«На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. В ходе осмотра территории частного домовладения инженерами Росгвардии была обнаружена боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления.

Составные части взрывного устройства передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Росгвардейцы напомнили жителям Пензенской области о необходимости незамедлительно сообщать в экстренные службы о находке подозрительных предметов и веществ.

Важно не производить никаких действий с ними до приезда специалистов.