Колышлеец обнаружил рядом со своим домом гранату

Вызовом сотрудников Росгвардии закончился для жителя Колышлейского района разбор вещей в своем сарае.
Инцидент произошел во вторник, 25 апреля. Мужчина нашел среди старья предмет, похожий на гранату, и немедленно обратился к правоохранителям.
«На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области. В ходе осмотра территории частного домовладения инженерами Росгвардии была обнаружена боевая граната Ф-1 со следами сильной коррозии», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления.
Составные части взрывного устройства передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.
Росгвардейцы напомнили жителям Пензенской области о необходимости незамедлительно сообщать в экстренные службы о находке подозрительных предметов и веществ.
Важно не производить никаких действий с ними до приезда специалистов.
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