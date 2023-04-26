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Общество

В Пензе встретились ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС

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На митинг участники ликвидации чернобыльской аварии пришли заранее - минимум за час, чтобы постоять и пообщаться. С каждым годом их становится все меньше.

«Был водителем, насыпал насыпь под кран Demag, который заливал бетоном реактор. Которые со мной были во взводе пензяки - уже, можно сказать, никого в живых не осталось из нашего взвода из 12 человек», - рассказал участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Александр Симбирев.

Александру Шнейдеру был 31 год, когда он попал в группу ликвидаторов последствий радиационной катастрофы. В 37 стал инвалидом.

«Вперед и с песней, чем быстрее, тем лучше. На «рыжем лесе» я работал. Допустим, с правой стороны он зеленый, а с левой - весь желтый, рыжий от радиации. Наша задача - огораживали его колючей проволокой, выкорчевывали», - сообщил участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Александр Шнейдер.

Почти все они были призваны, уже будучи в запасе после прохождения срочной воинской службы. Но никто тогда не думал спрятаться и убежать, когда Родина позвала. В то время даже подумать о таком было стыдно.

«Раз уж мы допустили развал Советского Союза, давайте это как-то исправлять восстановлением того патриотического национального духа России, который был всегда и которым славилась наша Родина», - призвал председатель областного отделения союза «Чернобыль» Анатолий Алексютин.

«Хотелось бы сегодня выразить слова благодарности, сказать спасибо тем, кто своим здоровьем стоял у истоков ликвидации чрезвычайной ситуации», - произнес заместитель начальника ГУ МЧС России по области Алексей Кутьменев.

В 2023 году исполнилось 37 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. У специалистов до сих пор нет единого мнения о точных причинах аварии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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