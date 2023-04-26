В Пензе краеведы выступили на научно-практической конференции

26.04.2023 | 21:38

Россия - территория талантов. Это в очередной раз доказали участники краеведческого движения «Люблю тебя, мой край родной». В Пензенской городской думе состоялась научно-практическая конференция участников объединения.

«Проект в свое время начинался чисто для татарских сел, школ. Второе десятилетие мы его проводим. Он расширил свою географию - мы для себя приняли решение, что проект значимый и важный не только для татар», - отметил председатель татарской национально-культурной автономии Жиганша Туктаров.

Так, на рассмотрение жюри представили более 400 работ из разных уголков России: Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, а также Саратовская, Саранская и Челябинская области.

Около 170 проектов вошли в итоговый сборник материалов конференции, 36 стали призерами и 25 отмечены специальными призами.

«Различные номинации - это «Люблю тебя, мой край родной», «Горжусь тобой, моя земля», «Мой знаменитый земляк», - привела примеры заместитель председателя татарской национально-культурной автономии Гульназ Самочкина.

Рамиля Биктимирова стала победительницей уже во второй раз. В 2023-м девушка рассказала о своем соседе. Салават Абубекеров героически погиб в зоне проведения СВО. В подготовке материала помогала его мать.

«Он погиб 6 августа 2022 года, спасая своих товарищей, последним покинул боевую установку», - сообщила участница научно-практической конференции Рамиля Биктимирова (с. Бестянка).

В здании Пензенской городской думы представлена выставка работ победителей конкурса «Люблю тебя, мой край родной».