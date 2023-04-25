Тысячи пензенцев на Радоницу посетили Новозападное кладбище

25.04.2023 | 18:13

Природа плакала, люди прятались от непогоды под зонтами, но многие поспешили навестить могилы своих близких. Так положено на Радоницу, или Пасху мертвых, как ее называют в народе. По церковному календарю время поминовения усопших всегда выпадает на 9-й день после Светлого Христова Воскресения. Поэтому Новозападное кладбище посетили тысячи человек.

«Цветы принесли, протерли все, убрали ненужное», - рассказал мужчина.

«Очень любим своих близких, которые ушли от нас, поэтому в любую погоду ходим - и зимой, и летом», - отметила горожанка.

Некоторые пензенцы, прежде чем отправиться к могилам, посетили храмы. Это тоже традиция Радоницы.

«Сначала была в церкви на панихиде. Самое главное - это помянуть в церкви, в душе. А на кладбище ходим чисто для себя», - сообщила жительница Пензы Елена.

На все огромное Новозападное кладбище храм один - небольшая часовня Сергия Радонежского, построенная на средства известного певца Сергея Пенкина. Здесь на Радоницу традиционно литургию служат несколько раз.

«Сегодня наши родные радуются, что мы не забыли их, потому что мы поминали», - подчеркнул духовник епархии протоиерей Вадим Петрушков.

Радоница - это первый день церковного поминовения усопших после Пасхи.

«В этот день духовное торжество соединяет небо и землю - это и есть Радоница», - объяснил настоятель храма-часовни Сергия Радонежского протоиерей Сергий Шумилов.