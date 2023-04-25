Россиянина «взломали» и записали добровольцем на спецоперацию

Появился новый вид обмана россиян. Только в результате человек не теряет деньги, а оказывается записанным добровольцем на спецоперацию.
Жертвой злоумышленников стал 50-летний житель Южно-Сахалинска, сообщает телеграм-канал Baza.
Мужчине через мессенджер позвонил неизвестный, представился сотрудником «Госуслуг» и предупредил, что аккаунт взломан. Однако шанс сохранить данные якобы был - требовалось лишь продиктовать цифры из СМС-сообщения, пришедшего с портала.
Горожанин выполнил просьбу. А когда через три дня вновь зашел на «Госуслуги», узнал, что записался добровольцем на СВО. При этом мужчина является инвалидом.
По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.
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