Россиянина «взломали» и записали добровольцем на спецоперацию

25.04.2023 | 18:12

Появился новый вид обмана россиян. Только в результате человек не теряет деньги, а оказывается записанным добровольцем на спецоперацию.

Жертвой злоумышленников стал 50-летний житель Южно-Сахалинска, сообщает телеграм-канал Baza.

Мужчине через мессенджер позвонил неизвестный, представился сотрудником «Госуслуг» и предупредил, что аккаунт взломан. Однако шанс сохранить данные якобы был - требовалось лишь продиктовать цифры из СМС-сообщения, пришедшего с портала.

Горожанин выполнил просьбу. А когда через три дня вновь зашел на «Госуслуги», узнал, что записался добровольцем на СВО. При этом мужчина является инвалидом.

По факту неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено уголовное дело.