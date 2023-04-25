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Общество

Пензячки стали активнее замораживать яйцеклетки

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Раньше рожали, потому что просто наступало время, теперь с помощью медицинских технологий люди все чаще пытаются обмануть природу и отсрочить материнство и отцовство. В Пензенской области набирает обороты программа по криоконсервации биологического материала.

«Женщина, которая понимает, что в ближайшее время не хочет стать мамой, но при этом четко осознает, что качество ее яйцеклеток с годами будет только портиться, а также, к сожалению, количество яйцеклеток в яичниках уменьшается, может обратиться к репродуктологу», - рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Анастасия Маркелова.

Специалист проведет высокотехнологичные манипуляции по изъятию и заморозке яйцеклеток, которые затем будут храниться до определенного времени, то есть до момента, когда женщина захочет иметь ребенка.

Также программа должна помочь и тем, кто проходит химиотерапию из-за онкологического заболевания и по понятным причинам не может пока рожать.

«Также сейчас очень активно практикуется заморозка спермы супруга, особенно когда речь идет о том, что мужья уходят служить в специальной военной операции. Если женщины уже проходили какое-то лечение по бесплодию, чтобы не прерывать данную программу, приходят с супругами, сдают необходимые анализы, далее заполняется юридическое согласие», - объяснила Анастасия Маркелова.

Но, несмотря на все современные возможности медицины, врачи предупреждают, что рожать надо вовремя. Оптимальный возраст для зачатия первого ребенка - с 19 до 30 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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