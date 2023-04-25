Дачникам напомнили о штрафах за опасные растения на участке

25.04.2023 | 11:42

За ядовитые и психотропные растения на участках дачникам грозит наказание от серьезного штрафа и вплоть до уголовной ответственности.

Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму. Среди десяти самых опасных растений на даче: борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин», - перечислил Никита Чаплин.

Он предупредил: опасность заключается том, что многие вещества в этих растениях и грибах - психотропные и наркотические. Их даже необязательно употреблять, достаточно потрогать или подышать воздухом, когда косят эти культуры, отметил парламентарий. Это может быть смертельно опасно для детей, аллергиков и животных.

«Если вы заметили на своем участке подозрительные растения, то как можно скорее вызывайте специальные службы, чтобы нейтрализовать эти сорняки», - посоветовал он.

Чаплин также назвал суммы штрафов.

«Штраф за борщевик - пять тысяч рублей. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, от 20 до 15 тысяч рублей. А вот за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. Будьте осторожны. Незнание законов не освобождает от ответственности», - добавил депутат.