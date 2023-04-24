В Пензенской области станут искать владельцев брошенных дач

24.04.2023 | 21:10

У пензенских садоводов вопросов хоть отбавляй. Многие из них связаны с земельными участками. Например, как быть с брошенными дачами, что нужно для переоформления садового домика в жилой. В здании регионального управления Росреестра организовали встречу с председателями СНТ. Их информируют о возможном изменении.

«Введут обязательность регистрации права собственности и, возможно, установят временной период, какие-то административные процедуры в рамках того, если ты не зарегистрировал свое право», - объяснила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Пока законопроект находится на рассмотрении в Государственной Думе. Но уже следует готовиться к возможным новшествам.

«Много брошенных. Но пошла такая тенденция - их стали покупать, спрос на дачи есть», - сообщила председатель Пензенского отделения Союза садоводов России Елена Храмцова.

Специалисты областного управления Росреестра выявляют участки, правообладатели которых не установлены. Списки таких дач передадут председателям садоводческих товариществ, чтобы они помогли установить связь с теми, кто считает землю своей.