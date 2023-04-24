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Общество

Слишком жарко: депутаты хотят отменить штраф за тонировку

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Госдуме готовятся представить поправку в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающую отмену штрафа в 500 рублей за тонировку передних боковых стекол автомобиля. Соответствующий документ появился в распоряжении «Известий».

Инициатором является фракция ЛДПР. В пояснительной записке говорится, что тонировка защищает от прямых солнечных лучей, исключает ослепление ими водителя, снижает температуру нагрева салона.

Конечно, во многих машинах сейчас есть кондиционер, отмечают авторы законопроекта, но некоторые водители не пользуются им ради экономии (из-за него существенно увеличивается расход топлива). В жаркую погоду это отрицательно сказывается на самочувствии и может привести к аварийно опасным ситуациям. Тонировка здесь могла бы сыграть положительную роль.

При этом запрет в отношении лобового стекла предлагается сохранить.

«Необходимо, чтобы осталась возможность просматривания салона извне с целью определения ситуаций, которые могут быть потенциально опасными. Нередки случаи, когда водителям требуется срочная медпомощь, либо когда они сами демонстрируют неадекватное поведение, и в таких случаях инспекторы ГИБДД должны иметь возможность выявлять и пресекать подобные ситуации», - цитируют документ «Известия».

По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, законопроект подготовлен для создания более комфортных условий водителям с сохранением возможности контроля со стороны уполномоченных органов.

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Источник — iz.ru
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