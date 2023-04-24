Скончался пензенский врач психиатр-нарколог Сергей Дегтярь

24.04.2023 | 14:52

В понедельник, 24 апреля, в Пензе на 64-м году жизни скончался известный врач, специалист в области психиатрии и наркологии Сергей Иванович Дегтярь.

Его не стало после продолжительной болезни.

Прощание с Сергеем Ивановичем состоится в среду, 26 апреля, в ритуальном зале в Заречном (ул. Коммунальная, 8в) с 9:00 до 10:00; в Пензе - в Покровском архиерейском соборе (ул. Чкалова, 26) с 11:00 до 12:00.

Сергей Дегтярь родился 24 марта в городе Арзамас-16 Горьковской области. В 1980 году, в период учебы в Саратовском государственном медицинском институте, работал по совместительству медбратом в местной городской больнице № 8 и в железнодорожной больнице.

После окончания вуза в 1983 году 10 лет трудился в медсанчасти № 59 г. Заречного: сначала врачом-интерном, потом участковым педиатром, затем участковым психиатром-наркологом.

В 1992-м Сергей Дегтярь стал работать как частнопрактикующий врач - психиатр-нарколог. В 1993-м возглавил специализированную наркологическую поликлинику ООО «Панацея».

Сергей Иванович был депутатом Пензенской городской Думы 3-го созыва (2001-2004 гг.), сообщили в областном мминздраве.

«Все, кто знал Сергея Ивановича, скорбят. Такая трагедия не может оставить равнодушным никого. Понимаю, насколько тяжело сейчас семье Сергея Ивановича», - подчеркнул зампред правительства, министр здравоохранения области Вячеслав Космачев.