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Общество

Пензенцы просят вернуть амбулаторию на Терешковой, 10а

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Амбулатория врача общей практики на Терешковой, 10а, закрыта. Давно, даже слишком, по мнению населения, не видели здесь доктора.

«Принимала людей, давала рецепты, в общем лечила. Терапевт она, женщина замечательная, хорошо все было. А потом раз - все закрыли», - рассказала жительница улицы Терновского Валентина Евстафьевна.

Без медицинской помощи народ не остался. Его направили в другие учреждения микрорайона.

«Предлагают нам переходить в Терновку, в районную. Она, может, и прекрасная, но нам далеко. Поэтому хотелось бы, чтобы эту открыли», - отметила жительница улицы Терновского Валентина Васильевна.

Амбулатория в пятиэтажке на Терешковой существует тридцать лет. Прекратить в ней прием пришлось по двум причинам. Во-первых, оформляются документы, согласно которым это учреждение, амбулатория на Терновского, 180, и поликлиника на Пушанина, 9а, окажутся под крылом Пензенской центральной районной больницы. Во-вторых, необходимо делать ремонт.

«По распоряжению Росздравнадзора там временно оказывать медицинскую помощь мы не можем. После всех оформлений и передачи этого здания в Пензенскую районную больницу мы будем обращаться, чтобы исправить выявленные нарушения, получить лицензию и оказывать там медицинскую помощь», - объяснил главный врач Пензенской центральной районной больницы Илья Панюхин.

Но это займет время. Пока населению предлагают посещать медиков в амбулатории на Терновского, 180, в поликлинике в ЦРБ в Сухумском проезде, 8, в учреждении на Пушанина, 9а, и в Засечном, на Звездной, 2а.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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